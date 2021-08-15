Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Şimşek operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz"

ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün şehadet haberi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.