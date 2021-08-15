Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Pençe-Şimşek operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu

Milli savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamadada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan temas neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz"
ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün şehadet haberi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit oldu. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün acı haberi ise Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi.
Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.
Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının havayolu ile Kastamonu Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor. Şehidin naaşının Taşköprü ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.