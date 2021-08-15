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    Son dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

    Gelen son dakika haberine göre, Lübnan'da Akkar bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke Türkiye oldu. Lübnan'da 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı akaryakıt tankerindeki patlamada yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi.

    AA
    Lübnan’daki patlamada yaralanan 3 kişi Türkiye’de

    Gelen son dakika haberine göre, Lübnan'da Akkar bölgesindeki bir akaryakıt tankerinin deposunda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan makamlarının talebi doğrultusunda harekete geçen ilk ülke Türkiye oldu. Lübnan'da 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı akaryakıt tankerindeki patlamada yaralılardan 3'ü Türkiye'ye getirildi.

    Sağlık Bakanlığının Beyrut'a gönderdiği bir ambulans uçak patlamada ağır yaralanan Lübnan vatandaşı Khaled Othman, Ali Jamal Baretta ve Raed Al Hassan'ı Türkiye'ye getirdi.

    Saat 01.30'da Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçağı karşılayan sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla tedavi görecekleri Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

    Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yaralının Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı ancak havalimanında yaralılardan birinin durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

    Ülkenin kuzeyindeki Akkar bölgesinde bir tankerinin deposunda meydana gelen patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

    Lübnan ordusu, ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından el konulan bir akaryakıt deposundaki tankerde meydana geldiğini bildirmişti.

    Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti

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