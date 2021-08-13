Ankara Altındağ'da kirli provokasyon!

Ankara Altındağ'da parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile yabancı uyruklu Yahya Abdo (26) ve Muhammed Abdo, tartışmaya başladı.



Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Emirhan kurtarılamadı. İki zanlı tutuklandı. Cinayetin ardından başlayan protestolar tehlikeli bir provokasyona dönüştü. Sosyal medyadan başka ülkelerde olan olayların fotoğrafları yayınlanarak kaos yaratılmaya çalışıldı.









Yabancıların evleri, iş yerleri ve araçlarına taş ve sopalarla zarar verildi. Saldırganlar polis araçlarını da taşladı. Olayları Çevik Kuvvet önledi.