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    Ankara Altındağ'da kirli provokasyon!

    Suriyeli iki gencin bir tartışma sonucu Emirhan Yalçın’ı öldürmesinin ardından olaylar çıktı. Sosyal medyadan da gerçek dışı fotoğraflar yayınlanıp kaos yaratılmaya çalışıldı.

    Kirli provokasyon!

    Ankara Altındağ'da parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile yabancı uyruklu Yahya Abdo (26) ve Muhammed Abdo, tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Emirhan kurtarılamadı. İki zanlı tutuklandı. Cinayetin ardından başlayan protestolar tehlikeli bir provokasyona dönüştü. Sosyal medyadan başka ülkelerde olan olayların fotoğrafları yayınlanarak kaos yaratılmaya çalışıldı.



    Yabancıların evleri, iş yerleri ve araçlarına taş ve sopalarla zarar verildi. Saldırganlar polis araçlarını da taşladı. Olayları Çevik Kuvvet önledi.



    SABIKALI YAĞMACILAR
    Sosyal     medyada gerçek dışı paylaşımda bulunan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucudan kaydı var.



    Emirhan Yalçın'ın katili Yahya Abdo, "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Çok pişmanım" dedi.
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    Haberler Güncel Ankara Altındağ'da kirli provokasyon!
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