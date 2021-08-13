Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.08.2021 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 11:43
    ABONE OL

    İstanbul Esenyurt'ta çevre felaketi! Vatandaş aylardır camlarını bile açamıyor

    İstanbul Esenyurt’tan geçen Haramidere’deki ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamadı. Vatandaş kirlilik ve koku nedeniyle pencerelerini açamaz hale geldi. A Haber, çevre felaketini yerinde görüntüledi.

    İstanbul Haramidere’de çevre felaketi!

    İstanbul Esenyurt, kirli su ve kötü kokunun merkezi olmaya devam ediyor. Çevrede oturan vatandaşlar camlarını açamıyorlar. İnsan sağlığını tehdit etmekle kalmayan durum, aynı zamanda çevreye de büyük zarar veriyor. Kirli akan suyun rengi durmadan değişiyor. Su kimi zaman siyah, kimi zaman kahverengi, kimi zaman yeşil akıyor. Yaklaşık 3 aydır eleştiri konusu olan durum henüz çözülebilmiş değil. Derenin içerisinde bidon, halı, battaniye hatta valiz bile var.

    Vatandaşlardan Halil Develi, derenin mevcut halinden memnun olmadığını, kokunun evlerine kadar ulaştığını belirterek, "Yakınlarda oturuyorum. Sinekten, kokudan duramıyoruz, sıcak havada pencerelerimizi açamıyoruz. Lütfen, yetkililerden yardım istiyoruz. Parka geliyoruz, oturup piknik yapmak, çay içmek istiyoruz, maalesef koku nedeniyle gelemiyoruz, çocuklarımızı getiremiyoruz. Uzak yerlere gitmek istiyoruz, arabamız yok. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

    Esra Esen de Esenyurt'ta oturduğunu dile getirerek, derenin yanındaki parka, ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiklerini ve kokudan rahatsız olduklarını söyledi.

    Harun Çelik ise arkadaşlarını, ailesini davet etmeye çekindiğini anlatarak, "Burada burnunuzu kapatarak geçmek zorundasınız. Burada park var ama çok işlevsel değil. Çünkü burada oturup arkadaşınızla vakit geçiremiyorsunuz. Koku var. Bunun çözümü yok mu?

        Gerçekten anlamış değilim. Çok keskin bir koku var burada. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Yaşam standardımızı etkiliyor. Arkadaşımızı, ailemizi, dostumuzu gönül rahatlığıyla buraya davet edemiyoruz.

        Akşamları burada hava almak için yürüyüş de yapamıyoruz kokudan dolayı. Yetkililer, bu konuya çare bulursa çok mutlu oluruz." diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Selden geriye kalanlar...
        Haberler Güncel İstanbul Esenyurt'ta çevre felaketi! Vatandaş aylardır camlarını bile açamıyor
            SON DAKİKA