İstanbul Esenyurt'ta çevre felaketi! Vatandaş aylardır camlarını bile açamıyor

İstanbul Esenyurt, kirli su ve kötü kokunun merkezi olmaya devam ediyor. Çevrede oturan vatandaşlar camlarını açamıyorlar. İnsan sağlığını tehdit etmekle kalmayan durum, aynı zamanda çevreye de büyük zarar veriyor. Kirli akan suyun rengi durmadan değişiyor. Su kimi zaman siyah, kimi zaman kahverengi, kimi zaman yeşil akıyor. Yaklaşık 3 aydır eleştiri konusu olan durum henüz çözülebilmiş değil. Derenin içerisinde bidon, halı, battaniye hatta valiz bile var.

Vatandaşlardan Halil Develi, derenin mevcut halinden memnun olmadığını, kokunun evlerine kadar ulaştığını belirterek, "Yakınlarda oturuyorum. Sinekten, kokudan duramıyoruz, sıcak havada pencerelerimizi açamıyoruz. Lütfen, yetkililerden yardım istiyoruz. Parka geliyoruz, oturup piknik yapmak, çay içmek istiyoruz, maalesef koku nedeniyle gelemiyoruz, çocuklarımızı getiremiyoruz. Uzak yerlere gitmek istiyoruz, arabamız yok. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.