Batı medyasının kirli tezgahı elinde patladı! Başkan Erdoğan’dan dünyaya diplomasi dersi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'ndeki görüşmeleri, Türkiye'nin Batı tarafından yalnızlaştırılacağına dair algı operasyonları yapanların elini yine boşa çıkardı. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ikili zirve de dünya medyasının yakın merceğindeydi. Tüm bu görüşmelerin ardından Batılı liderler ve ABD Başkanı Biden'dan Türkiye ile ilişkilere dair önemli ve olumlu açıklamalar geldi.
'YAPICI VE OLUMLUYDU'
Erdoğan'ın liderlerle ardı ardına gerçekleştirdiği ikili zirveler, Biden ile karşılıklı sıcak temasları ve NATO bildirgesinde Türkiye'ye yapılan vurguların ardından manipülasyoncuların yine elleri ayaklarına dolandı ve ne başlıklar atacaklarını şaşırdılar. İşte günlerdir "Türkiye yalnız kalacak", "Biden, Erdoğan'a soğuk davranacak", "Avrupa, sopa gösterecek" gibi algı peşinde olan yayın organlarının bugünkü başlıkları:
Alman DW Türkçe: NATO zirvesiyle Ankara-Washington hattında Afganistan mutabakatı sağlandı. İlk Erdoğan- Biden buluşmasından yumuşak mesajlar çıktı. Euronews Türkçe: Erdoğan ile Biden ilk kez yüz yüze görüştü: Toplantıdan diyalog mesajları çıktı.
Amerika'nın Sesi: "Biden: Türkiye'yle ilerleme sağlayacağımızdan eminim" başlığını kullanan site ayrıca "Erdoğan-Macron'dan Suriye ve Libya'da birlikte ilerleme arzusu" başlıklı Ankara-Paris ilişkilerine dair analiz yayınladı.
Independent Türkçe: Erdoğan ile Biden arasında kritik zirve. Türkiye- ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yok.
Forbes: Türkiye'nin Afganistan'daki Post-NATO rolü, ABD ile ilişkileri resetleyebilecek mi?