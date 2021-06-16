Batı medyasının kirli tezgahı elinde patladı! Başkan Erdoğan’dan dünyaya diplomasi dersi



FETÖ'cüler ve kronik muhalifler hemen bu görüntülere atlayarak yine çamur atma yarışına tutuştu. Bir diğer İngiliz yayın kuruluş Financial Times da Reuters'ın algısını manşet fotoğrafında o kareyi kullanarak devam ettirdi.



BIDEN: GÖRÜŞMEMİZ HAKKINDA İYİ ŞEYLER HISSEDIYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi. Biden, bir gazetecinin ABD-AB zirvesi öncesi "Erdoğan ile görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı?" sorusunu, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum. Türkiye ile ilerleme sağalayacağımızdan eminim" diye yanıtladı.