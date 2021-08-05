Covid 19 test sonucu ne zaman çıkar? E-Devlet, e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar yaşadıkları belirtilere bağlı olarak hastaneye giderek Covid 19 testi yaptırıyor ve vaka sayılarının arttığı şu günlerde sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu merak ediyor. İşte araştırılan tüm bilgiler…
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.