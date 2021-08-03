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    • 03.08.2021 09:57
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    Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

    Türkiye genelinde birçok farklı bölgede orman yangınları sürerken, alevlere karşı gece gündüz süren mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de destek vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, TSK'nın tüm imkanlarının yangınla mücadele için seferber edildiğini söyledi.

    TSK'dan çalışmalara destek! Mehmetçik yangın bölgesinde

    Türkiye'nin oksijenlerini hedef alan orman yangınlarının başlamasıyla birlikte, devletin bütün organları sahadaki çalışmalarını günlerdir sürdürüyor. Alevlere karşı söndürme işlemleri devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.

    400'den fazla Mehmetçiğin sahada olduğu bölgelerde 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor.

    "TSK VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

        Bakan Akar, yurt genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdikleri katkıya değindi.

        TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
        Yangınlardan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bakan Akar, "Ormanlarımız, tabiat varlıklarımız millî zenginliklerimizdir. Onların ve onlarla birlikte vatandaşlarımızın zarar görmesi bizleri derinden üzmektedir." diye konuştu.

        Devletimiz ve hükûmetimiz bütün yaraları en kısa sürede saracak güç ve kudrettedir diyen Bakan Akar, "Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesine yönelik ilgili bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

        Orman yangınları ile mücadelede TSK'nın da yoğun görev aldığını aktaran Bakan Akar, "İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkân ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor, her türlü destek sağlanıyor." diye konuştu.
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        TSK'dan çalışmalara destek! Mehmetçik yangın bölgesinde
        Haberler Güncel Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek