Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

"TSK VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kullanıldı.