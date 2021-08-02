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    • 02.08.2021 17:08
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    Yangın söndürme helikopterlerinden büyük mücadelenin görüntüleri

    Son dakika haberine göre Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, özellikle Antalya ve Muğla'da süren yangına uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor. Yangınları söndürebilmek için kararlı ve etkili bir şekilde süren mücadelenin çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı.

    Yangın söndürme helikopterlerinden büyük mücadelenin görüntüleri

    Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle yürütülüyor. Ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için çalışmalarına başlamış durumda. İtfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

    ALEVLERE HAVADAN MÜDAHALE
    Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında uçak ve helikopterler de taşıdıkları suyu alevlerin üzerine bırakıyor. Çalışmalar sırasında havadan çekilen görüntüler, mücadeleyi gözler önüne serdi.

    SOSYAL MEDYA YALANLARINA YANIT NİTELİĞİNDE GÖRÜNTÜLER
    Türkiye genelinde son 6 günde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kentlerde çok sayıda orman yangını çıktı. Görüntüler, "alevlere müdahale edilmediği" yönünde yanlış bilgi yayma peşinde koşan sosyal medya kullanıcılarının gerçek dışı iddialarını çürütür nitelikte.

    UÇAK, İHA, HELİKOPTER...
    Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye başta olmak üzere bu süreçte 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, ekiplerin hava ve karadan özverili müdahaleleriyle kontrol altına alındı veya söndürüldü.

    Antalya, Muğla ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına ise 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor.

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