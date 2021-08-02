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    • 02.08.2021 11:11
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    "Yanan ormanların yerine otel yapılıyor" yalanı bir kez daha çöktü! 5 milyondan fazla ağaç dikildi: Bir ton tohum ekildi

    CHP'nin başını çektiği yalan ve iftira kampanyası bir kez daha fotoğraflarla çürütüldü. Yanan ormanların 2000 yılından bu yana ülke genelinde çıkan son 8 büyük yangında zarar gören binlerce hektarlık ormanlık alan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyük bir özveriyle yeniden yeşertildi.

    5 milyondan fazla ağaç dikildi

    2000 yılından bu yana, İstanbul Heybeliada, Muğla Bodrum-Marmaris-Datça, İzmir Foça Balıkesir Ayvalık, Denizli Buldan, Çanakkale İntepe'de çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan kül oldu.

    Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde çıkan son 8 yangında büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarında binlerce hektarlık ormanlık alanı rehabilite etti. Bu kapsamda toplamda 5 milyon 305 bin 950 adet fidan dikildi ve bir ton meşe tohumu ekildi. Yangına karşı dayanaklı olan; Kızılçam, fıstık çamı, yalancı akasya, kara servi gibi ağaçlar tercih edildi.


    SON 8 YANGINDA NE YAPILDI?


    2000-2020/Denizli-Buldan
    13.07.2000 tarihinde saat 14:15'de orman yangını başlamış, 19.07.2000 tarihinde saat 14:25'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1458.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 2.041.200 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.

        2001-2020/Muğla-Marmaris
        18.08.2001 tarihinde saat 15:40'da orman yangını başlamış, 22.08.2001 tarihinde saat 10:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 157 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 210.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.

        2002-2020/Muğla-Bodrum
        20.06.2000 tarihinde saat 14:30'da orman yangını başlamış, 25.06.2000 tarihinde 14:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 305 hektarlık orman alanı zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 490.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.


        2006-2020/Muğla/Datça
        01.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını başlamış, 11.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Bir yıl içerisinde 150.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.

            2008-2020/Çanakkale-İntepe
            30.07.2008 tarihinde saat 11:37'de orman yangını başlamış, 12.08.2008 tarihinde saat 11:40'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1464 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde; toplam 2.267.000 adet muhtelif ağaç türlerinin fidanları dikilmiştir. Ayrıca bir ton meşe tohumu ekilmiştir.

            2017-2020/İzmir-Foça
            17.04.2017 tarihinde saat 13:10'da orman yangını başlamış, 26.04.2017 tarihinde saat 17:00'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 98.6 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 109.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.

            2017-2020/Balıkesir-Ayvalık
            17.08.2017 tarihinde saat 16:00'de orman yangını başlamış, 17.08.2017 tarihinde saat 19:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 20 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 10.250 adet fıstık çamı, 7.000 adet yalancı akasya, 6.100 adet kara servi, 10.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.

                2020-2021/İstanbul-Heybeliada
                Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye bir yıl içerisinde 5 bin 400 fidan dikildi.

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                Haberler Güncel "Yanan ormanların yerine otel yapılıyor" yalanı bir kez daha çöktü! 5 milyondan fazla ağaç dikildi: Bir ton tohum ekildi