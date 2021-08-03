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    • Magazin
    • 03.08.2021 09:13
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    • 03.08.2021 09:49
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    ABD’li şarkıcı Della Miles kirli operasyonu deşifre etti: PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz

    Terör örgütü PKK ile bağlantılı Ateşin Çocukları, orman yangınlarını üstlendiği sırada sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı. Türkiye’yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasına toplumun birçok kesiminden tepki gelirken Türk dostu, ABD’li şarkıcı Della Miles de skandal çağrıya tepki gösterdi.

    Miles kirli operasyonu deşifre etti

    Ege ve Akdeniz'de ormanlarımız ve içerisinde yaşayan can dostlarımız günlerdir süren bir saldırı ile yaşamlarını yitiriyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



    BİRLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK
    PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı ortadayken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup, orman yangınlarını üstlendiğini ilan etmişken bir anda sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı.


    Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasının akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu işin yurt dışından ve tek merkezden organize edildiğini 'ideolojik saiklerle,devletimizi aciz göstermek, devletmillet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtti…
    Buna rağmen sözde kampanyaya destek verenlere ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'tan ikaz geldi.



        YAZIK SİZE
        Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size" diyerek paylaşımda bulundu.


        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan, "Sizce de Miles haklı değil mi? Bunca dezenformasyona rağmen bugüne dek yüzlerce manipülasyonuna şahit olduğumuz halde niçin sosyal medyadaki bazı şeyleri hiç sorgulamadan paylaşıyoruz? Felaketlerin, saldırıların hepsi kötü ancak bu bilgi kirliliği ve doğuracağı sonuçların vahameti gerçekten çok acı!

        ÜLKEMİZ ÜZERİNE OYUN
        Güzel ülkemiz üzerinden oyun kuran, ormanlarımızı canlılarımızı katleden, birliğimizi dirliğimizi bölmeye çalışan, gücümüz karşısında kuduran her kim olursa olsun… PKK'nın uzantısı, ismi ateşin değil onun bunun çocukları olan yapılanmanın Allah belasını versin!" ifadelerini kullandı.

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