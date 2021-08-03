ABD’li şarkıcı Della Miles kirli operasyonu deşifre etti: PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz

Ege ve Akdeniz'de ormanlarımız ve içerisinde yaşayan can dostlarımız günlerdir süren bir saldırı ile yaşamlarını yitiriyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.