Toplu orman yangınları sonrası PKK'yı aklamak için bin takla attılar!

Türkiye'de birçok ilimizde aynı anda onlarca orman yangını başladı. Ciğerlerimiz yanarken, devlet yaraları sarmak için süratle harekete geçti. Birçok yangın seri bir şekilde kontol altına alındı, kimsenin mağdur edilmeyeceği açıklandı.



Türkiye bir yandan orman yangınlarının acısını yaşarken, belli bir kesimin ise derdi eli kanlı terör örgütü PKK'yı aklamak oldu. PKK'nın avukatlığına soyunan bazı kimseler, yangınlardaki PKK izini örtmek için binbir takla atma peşine düştü. Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde PKK'nın avukatlarına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Altınok'un yazısı şu şekilde:



Millet yanan ormanların derdine düşmüş...

Safım belli olsun diyen karınca misali, bölgedeki itfaiyecilere pet şişlerle su ve ayran taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in ölümüne kahroluyor...

Ben ne yapabilirim diye düşünüyor...

Birilerinin tek derdiyse "Bodrum, Cizre'ye çok uzak mı zannediyorsunuz" diyen Demirtaş'ın imajı...







Geçen yıl Hatay'daki orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken "2-3 genç bir araya gelerek eylem yapabilir. 'Silahımız yoktur' diyebilirler. Silahları çakmak ve kibrittir" diyen Karayılan'ın prestiji...

Bu açık tehditlerin ardından doğal olarak gözlerin çevrildiği PKK'ya yönelik şüpheleri çürütmek için çırpınıp duruyorlar.

Kimi rüzgâr, sıcaklık haritaları yayınlıyor, kimi de "Dünyanın başka yerleri de yanıyor" diyor.

Bu telaşı gördükçe insanın "Sakin olun" diyesi geliyor.

Evet, haklı olabilirsiniz. Aynı anda onlarca noktada başlayan yangınların farklı nedenleri olabilir.

Gece 2'de ormanda mangal yapanlar da vardır...

Belki hepsini PKK yapmamıştır.

Tamam, geçti!



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