Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat, Buldan... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 5'inci gününde alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'nde dün aralarında turistlerin de bulunduğu kalan diğer kişilerin tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı. Az sayıdaki ev ve işletme sahibi ise mahallesini terk etmeyip, evlerinin ve iş yerlerinin önünü hortumla sulayıp, alevlere önlem aldı. Bir diğer yangın yeri olan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin sürekli yön değiştirdiği mahallede, ekipler cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalışıyor. 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan ve 6'ncı günde 4 ilçeden 12 mahallede süren yangından 50 bin hektara yakın alan etkilendi. Son dakika haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
02.08.2021 16:20
- Son Güncelleme: 02.08.2021 16:32