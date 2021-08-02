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Haberler Güncel Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat, Buldan... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat, Buldan... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 5'inci gününde alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Turunç Mahallesi'nde dün aralarında turistlerin de bulunduğu kalan diğer kişilerin tur tekneleriyle tahliyesi yapıldı. Az sayıdaki ev ve işletme sahibi ise mahallesini terk etmeyip, evlerinin ve iş yerlerinin önünü hortumla sulayıp, alevlere önlem aldı. Bir diğer yangın yeri olan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin sürekli yön değiştirdiği mahallede, ekipler cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalışıyor. 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında 4 ayrı noktada başlayan ve 6'ncı günde 4 ilçeden 12 mahallede süren yangından 50 bin hektara yakın alan etkilendi. Son dakika haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

02.08.2021 16:20 - Son Güncelleme: 02.08.2021 16:32
Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü.

Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi.

Marmaris, Gündoğmuş, Manavgat... Bölgeden sıcak görüntüler geliyor! Alevler yön değiştirdi yerleşim yerleri tehlikede

Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerinde alev alan ağaçlara helikopterlerle müdahale edildi. Bu sırada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi.