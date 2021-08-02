Başkan Erdoğan, yangında evi zarar gören vatandaşla telefonda görüştü

Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." diye konuştu.

Süleyman Küçük ise Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." açıklamasında bulundu.