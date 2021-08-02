Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin yangınlarla mücadelesine kardeş ülke Azerbaycan'dan da destek geldi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişiden oluşan itfaiyeci grubu, bölgedeki yangınlarının söndürülmesi için orman kahramanlarına destek oluyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyor.
TÜRK BAYRAKLARINA KARŞI DUYARLILIKLARI DİKKAT ÇEKTİ
Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında da görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin, evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı duyarlılıkları dikkati çekti.
İtfaiyeciler, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.
"TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZ"
Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.