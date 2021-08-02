Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İnsanlar yanıyor' algısı yapan CHP'li Muhittin Böcek'e tepki: Bölgede 7 helikopter var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devam eden orman yangınlarına ilişkin Gündoğmuş'ta önemli açıklamalarda bulundu.
PANİK HAVASI YARATAN BÖCEK'E SERT TEPKİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Sosyal medya üzerinden milleti panikletmeye çalışması yakışmadı. 'İnsanlar yanıyor' diye açıklama yapmasını ona yakıştıramadım. Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim."
Çavuşoğlu, "Vatandaşların evlerini yapıyoruz, hayvanlarını geri verip, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir vatandaşın bile hayatı bizim için çok kıymetli. Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.
"YALAN HABERLER VAR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yangın bölgesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yangınlarla ilgili sosyal medyada yalan haberler var" açıklamasında bulundu.
Karaismailoğlu, "Hiçbir derdi olmayanların, oturdukları yerden dezenformasyon yaparak arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yoktur" dedi.