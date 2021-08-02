Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İnsanlar yanıyor' algısı yapan CHP'li Muhittin Böcek'e tepki: Bölgede 7 helikopter var





Çavuşoğlu, "Vatandaşların evlerini yapıyoruz, hayvanlarını geri verip, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir vatandaşın bile hayatı bizim için çok kıymetli. Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.