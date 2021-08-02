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    • 03.08.2021 00:07
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'e teşekkür

    Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü. Görüşmede, Erdoğan, yangınla mücadelede dayanışma ve destek gösteren Milanoviç’e teşekkür etti.

    Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.

    ERDOĞAN'DAN MİLANOVİÇ'E TEŞEKKÜR
    Görüşmede, orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.

    Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı olması amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.


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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'e teşekkür