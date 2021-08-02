YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? YÖK Atlas tercih robotu 2021!

YKS tercihleri ne zaman? Sorusu üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merak edilerek araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarının ardından şimdi gözler tercihlerin yapılacağı tarihe odaklandı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından tercih döneminde büyük bir öneme sahip olan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. Öğrenciler eksiksiz ve kolay bir şekilde tercih dönemini atlatmak istiyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
KILAVUZ YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.