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    YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? YÖK Atlas tercih robotu 2021!

    YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Üniversite sınavlarına katılan milyonlarca kişi YKS sonuçlarının ardından tercihlerin yapılacağı tarihe odaklandı. Bu bağlamda, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Milyonlarca aday puanlarına göre üniversite tercihleri yapacak ve bunu hem hatasız hem de kolay bir şekilde yapmak istiyor. Peki, Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanlar!

    takvim.com.tr
    YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2021?

    YKS tercihleri ne zaman? Sorusu üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merak edilerek araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarının ardından şimdi gözler tercihlerin yapılacağı tarihe odaklandı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından tercih döneminde büyük bir öneme sahip olan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. Öğrenciler eksiksiz ve kolay bir şekilde tercih dönemini atlatmak istiyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

    KILAVUZ YAYIMLANDI

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

        ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

        Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.

        Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

        Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Haberler Güncel YKS Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? YÖK Atlas tercih robotu 2021!