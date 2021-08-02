Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü





"TUNUS'TA DEMOKRASİNİN KORUNMASIÇOK KIYMETLİ"

Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.