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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Tunus'taki gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Tunus’un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğunu işaret etti. Erdoğan, son günlerde Tunus’ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

    Başkan Erdoğan'dan Tunus teması

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.



    TUNUS'TAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
    Görüşmede, Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.



    "TUNUS'TA DEMOKRASİNİN KORUNMASIÇOK KIYMETLİ"
    Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.



        Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis'in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

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