Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü

TUNUS'TAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI
Görüşmede, Tunus'taki gelişmeler ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tunus'un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus'ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.
"TUNUS'TA DEMOKRASİNİN KORUNMASIÇOK KIYMETLİ"
Tunus'un bu sıkıntılı dönemi atlatarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi'nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin hem Tunus için hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı.