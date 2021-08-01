SON DAKİKA: İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasında yangın çıkarmak isteyen 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından ateşe verildi.

Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale etmek istenilen 2 kişi bölgeden kaçarken, kışladaki itfaiye aracı ile yangın kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı 'lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi' olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.