Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.08.2021 15:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2021 15:37
    ABONE OL

    SON DAKİKA: İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasında yangın çıkarmak isteyen 2 kişi yakalandı

    Son dakika haberleri... Türkiye, ornan yangınlarıyla mücadele ederken alçaklar yeni yangınlar da çıkarmaya çalışıyor. İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtı. Yangın, kışlaya sıçramadan söndürüldü.

    DHA
    İzmir'de askeri kışlaya sabotaj girişimi

    Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından ateşe verildi.

    Nöbetçiler tarafından görülen ve müdahale etmek istenilen 2 kişi bölgeden kaçarken, kışladaki itfaiye aracı ile yangın kışlaya sıçramadan söndürüldü.

    Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı 'lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi' olarak nitelendirirken konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li İBB sivrisineklerle mücadelede de sınıfta kaldı
    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir'de Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasında yangın çıkarmak isteyen 2 kişi yakalandı