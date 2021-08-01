İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Van' mesajı: Selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Altun, selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini bildirdi.
İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir.
Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 1, 2021
Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir.