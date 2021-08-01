Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

96 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." uyarısında bulundu.

31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

