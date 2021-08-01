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    Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    96 CAN KAYBI
    Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." uyarısında bulundu.

    31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
                KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı
                Haberler Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı