Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Yangından etkilenen bölgelere 11.000.000 TL'lik daha kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yanık, yangından etkilenen 5 ile acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarılacağını bildirdi.



İşte Derya Yanık'ın o açıklaması;



"Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz.



Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek."



Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz.



Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek.



📍 Akdam Afet Koordinasyon Merkezi, Adana pic.twitter.com/jEBt5q5KxL — Derya Yanık (@deryayanikashb) August 1, 2021