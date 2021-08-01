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    • 01.08.2021 18:27
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Yangından etkilenen bölgelere 11.000.000 TL'lik daha kaynak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek" dedi.

    Bakan Yanık'tan flaş açıklama

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Yanık, yangından etkilenen 5 ile acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarılacağını bildirdi.

    İşte Derya Yanık'ın o açıklaması;

    "Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz.

    Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek."

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    Orman yangınlarında son durum
    Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Yangından etkilenen bölgelere 11.000.000 TL'lik daha kaynak