Son dakika: Başkan Erdoğan Muğla Marmaris'te konuştu: Ormanlarımızı yakanları bulmak boyunumuzun borcudur

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Antalya'da yangın bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından Muğla'ya geçti. Marmaris'te incelemelerde bulunan Erdoğan son durumu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir.

Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.

Evlere 50 bin liraya kadar mobilya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak..

Detaylar gelecek...