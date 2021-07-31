Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı

YILIN VALİSİ SEÇİLMİŞTİ

30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, 01.05.2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin ardından oluşan problemlerin hızlı bir şekilde onarılması ve özellikle kış gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları hasebiyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" seçildi.

SON OLARAK SAKARYA VALİLİĞİ GÖREVİNİ YAPMIŞTI

Hüseyin Avni Coş, sonrasında sırasıyla 1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanan Vali Hüseyin Avni Coş, 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.