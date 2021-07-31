Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
62 yaşında vefat eden Coş için Fatih Camisi'nde ilkindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenazede Hüseyin Avni Coş'un babası Nurullah Coş, annesi Feride Coş, kardeşi Abdullah Coş ve kızları Tuba Eroğlu, Nihal Paksoy ile Hatice Beyza Coş taziyeleri kabul etti.
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Coş, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın başta olmak üzere merhumun ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?
Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da doğdu. 1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu. 1982 senesinde Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.1988 senesinde İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitiren Coş, bir yıl süreyle ABD'ye gönderildi. 1989 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra Siirt- Şirvan kaymakamlığına atandı.