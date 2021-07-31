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    • 31.07.2021 20:58
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    2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS ÖABT sonuçları bu hafta açıklanacak mı?

    KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. KPSS sınavına giriş yapacak memur adayları 1 Ağustos tarihinde başarılı olmak için ter dökecek. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olacak adaylar tercih yapma hakkı kazanacak. Peki; 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ÖABT sonuçları için duyurulan tarih haberimizde!

    takvim.com.tr
    2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. KPSS sınavında başarılı olmak için milyonlarca memur adayı ter dökecek. 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek sınavlarda sabah saatlerinde ÖABT sınavı, sonrasında Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleştirilecek. Peki; 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    KPSS sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı.

    Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.

    KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

    ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

    "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

        KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        35-45 net arası: 65-70

        45-55 net arası: 70-75

        55-65 net arası: 75-80

        70-80 net arası: 80-85

        80-90 net arası: 80-90

        90 ve üzeri: 90 ve üzeri getirmektedir.
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