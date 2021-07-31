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    • Güncel
    • 31.07.2021 18:00
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    • 31.07.2021 18:15
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmemenizi rica ediyorum

    Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Biontech aşısıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Sevkiyatta birkaç günlük gecikme yaşanacağını aktaran Bakan Koca, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmeyin

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile aşı tercihini Biontech'ten yana kullanacak vatandaşlara uyarıda bulundu. Biontech aşısının üretiminden dolayı kaynaklanan bir aksama nedeniyle ülkemize yapılacak aşı sevkiyatında birkaç günlük aksama yaşanacağını ve bu durumun ise çarşamba günü çözüleceğini bilrdi.

    Vatandaşlara randevu uyarısında bulunan Koca, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun" dedi. Koca, Sinovac'ta ise bir aksama yaşanmayacağını ifade etti.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmemenizi rica ediyorum