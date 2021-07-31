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    • 31.07.2021 18:53
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    Konya katliamı videosu izleyenleri şok etti! Konya’da katliam son dakika Mehmet Altun kimdir?

    Konya katliamı videosu izleyenleri şok etti! Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü vahşet dolu anlar kameralara yansıdı. Kan donduran görüntülerde, katil zanlısının 33 yaşında Mehmet Altun olduğu belirlendi. Zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi. İşte, Türkiye’yi sarsan Konya katliamı görüntüleri!

    takvim.com.tr
    Konya katliamı videosu izleyenleri şok etti!

    Konya katliamı videosu Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da katliam son dakika gelişmesi! Konya'daki katliamın ardından 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun kimdir? Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği korkunç anlar kameralara yansıdı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken, görüntülerde katil zanlısının aileyi silahla oturttuğu ve teslim aldığı görülüyor. Aile fertlerinin üzerine hamle yapması üzerine katil zanlısı ateş açmaya başlıyor.

    KONYA KATLİAMI VİDEOSU!

    Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı.

    Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

    Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sabah'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.

        KATLİAMDA KORKUNÇ ANLAR

        Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını peş peşe ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

        Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelinin kaçtığı araç ve yakıt aldığı noktalar tespit edildi. Kiralık araçla kaçan katil zanlısının Konya Seydişehir ilçesine hareket ettiğinin görülmesi üzerine Özel Harekat ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

        Zanlının kiraladığı aracı bir noktaya bırakıp kaçtığı, kokuya duyarlı köpeklerin de bulunduğu, ekiplerin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı aralıksız çalışması sürüyor.

        MEHMET ALTUN KİMDİR?

        Katil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenildi. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirlendi.

        Öte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği öğrenildi.
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        Haberler Güncel Konya katliamı videosu izleyenleri şok etti! Konya’da katliam son dakika Mehmet Altun kimdir?