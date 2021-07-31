Konya katliamı videosu izleyenleri şok etti! Konya’da katliam son dakika Mehmet Altun kimdir?

MEHMET ALTUN KİMDİR?

Katil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenildi. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirlendi.

Öte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği öğrenildi.