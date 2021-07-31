Konya katliamı videosu izleyenleri şok etti! Konya’da katliam son dakika Mehmet Altun kimdir?

Konya katliamı videosu Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da katliam son dakika gelişmesi! Konya'daki katliamın ardından 7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun kimdir? Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği korkunç anlar kameralara yansıdı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınırken, görüntülerde katil zanlısının aileyi silahla oturttuğu ve teslim aldığı görülüyor. Aile fertlerinin üzerine hamle yapması üzerine katil zanlısı ateş açmaya başlıyor.
KONYA KATLİAMI VİDEOSU!
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı.
Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sabah'ın ulaştığı o görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.