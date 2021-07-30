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    • 30.07.2021 16:25
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    Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele stratejisi ne? Orman yangınına müdahalede helikopter mi uçak mı daha başarılı?

    Türkiye yaklaşık 72 saatir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Türkiye tek yürek olarak mücadeleye destek verirken özellikle muhalefet başta olmak üzere bazı kesimler THK'nın eski tip uçaklarını bahane ederek yangına müdahalenin yetersiz kaldığını iddia ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz, Türkiye'nin yangınla mücadelesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele stratejisi ne?

    Türkiye'de 3 gündür devam eden orman yangıları içimizi yakıyor. Ekipler havadan ve karadan mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Peki rüzgar yangını nasıl büyütür? Orman yangınlarının çıkış nedenleri neler? Orman yangını nedir türleri nelerdir? Orman yangınlarının önlenmesi için neler yapılabilir? Akıllardaki soruların cevaplarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz A Haber canlı yayınında verdi.


    Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz'ün açıklamaları:
    "Orman yangınları bizim gibi Akdeniz ülkelerinin kaçınılmaz bir gerçeği ve bundan uzak duramayız. Biz Türkiye olarak bununla mücadele ediyoruz ve bunu da iyi yapıyoruz.

    Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan maki zaten orman yangınlarına çok hassas türlerdir. Bizler de bunların yanıcılığını bildiğimizden dolayı bununla mücadele etmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.

    Orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından etkin biçimde sürdürülüyor. Her büyük yangın küçük bir kıvılcımla başlıyor. Burada üstünde durmamız gereken en önemli konu etkin ve erken müdahaledir.

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    Türkiye bu konuda çok hızlı müdahale ediyor. Kameralar var, yangına ilk müdahale ekipleri var ve bunlar hızlı şekilde işliyor. Orman yangınlarına müdahale 10 dakikaya kadar düşmüş durumda.

    Hem hava araçlarını hem kara araçlarını etkin bir şekilde kullanacağız ancak uçaklar konusunda çeşitli spekülasyonlar var. Bizim için helikopterlerin çok önemli katkıları var. Helikopter ortalama 2,5 ton su kapasitesi ile çalışıyor ve 1 saat içerisinde 20-25 sorti yapabiliyor.

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        Uçaklar 5 ton su kapasitesine sahip olmasına rağmen ancak 1 saat içerisinde 3-4 sorti yapabiliyor. Yani helikopterler uçakların 2,5 katı fazlasıyla su atabiliyorlar. Bu bizim hem coğrafi özelliklerimiz bakımından hem ormanlarımızdaki arazi bakımından değerlendirildiğinde helikopterden faydalanmak çok daha doğru bir iştir."
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        Haberler Güncel Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele stratejisi ne? Orman yangınına müdahalede helikopter mi uçak mı daha başarılı?