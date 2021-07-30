Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele stratejisi ne? Orman yangınına müdahalede helikopter mi uçak mı daha başarılı?

Türkiye'de 3 gündür devam eden orman yangıları içimizi yakıyor. Ekipler havadan ve karadan mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Peki rüzgar yangını nasıl büyütür? Orman yangınlarının çıkış nedenleri neler? Orman yangını nedir türleri nelerdir? Orman yangınlarının önlenmesi için neler yapılabilir? Akıllardaki soruların cevaplarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz A Haber canlı yayınında verdi.



Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz'ün açıklamaları:

"Orman yangınları bizim gibi Akdeniz ülkelerinin kaçınılmaz bir gerçeği ve bundan uzak duramayız. Biz Türkiye olarak bununla mücadele ediyoruz ve bunu da iyi yapıyoruz.

Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan maki zaten orman yangınlarına çok hassas türlerdir. Bizler de bunların yanıcılığını bildiğimizden dolayı bununla mücadele etmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz.