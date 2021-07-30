Türkiye’de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir?

Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir? Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Türkiye'deki yangın söndürme uçaklarının sayısı gündemde yer alan konulardan birisi. Ülke genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle, yangınla mücadele ekipleri seferber oldu. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler de yangınlara gökyüzünden müdahale ediyor. Peki, Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var?
Türk Hava Kurumu iddialara yanıt verdi
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi. Bu 3 uçağın Rusya'dan kiralanan uçaklar olduğu belirtiliyor.
YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri değişiklik gösterir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur ve 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilir.
Beriev Be-200 uçağı ise yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.
Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'THK' yanıtı