Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2021 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 16:18
    ABONE OL

    Türkiye’de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir?

    Türkiye’de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir? Türkiye’de yangın söndürme uçakları sayısı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının ardından Türkiye kaç tane yangın söndürme uçağı var sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye’de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir?

    Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir? Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Türkiye'deki yangın söndürme uçaklarının sayısı gündemde yer alan konulardan birisi. Ülke genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle, yangınla mücadele ekipleri seferber oldu. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler de yangınlara gökyüzünden müdahale ediyor. Peki, Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var?

    Türk Hava Kurumu iddialara yanıt verdi

    TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi. Bu 3 uçağın Rusya'dan kiralanan uçaklar olduğu belirtiliyor.

    YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri değişiklik gösterir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur ve 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilir.

    Beriev Be-200 uçağı ise yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

    Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'THK' yanıtı

        Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

        Orman Fakülteleri Derneğinin yayınladığı makalede ''Ülkemizde ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla kullanılan K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi 2,5 tondur. Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.'' ifadeleri yer almıştır.

        Orman yangınlarında neden helikopter kullanılıyor? Orman Yangın Uzmanı açıkladı

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İyi haberler geldi! Yangınlar kontrol altına alınıyor
        Haberler Güncel Türkiye’de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Yangın söndürme uçağı özellikleri nelerdir?