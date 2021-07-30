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    • 30.07.2021 16:10
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    Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı var mı? Mangal yasaklandı mı?

    Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı var mı? Orman yangınlarının başlamasıyla birlikte mangal yasağının başlayıp başlamadığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Birçok ilde peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından mangal yapmak yasak mı sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda yeni bir karar alındı. İşte detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı var mı? Mangal yasaklandı mı?

    Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı var mı? Mangal yasaklandı mı? Hafta sonunun en büyük eğlencelerinden birisi olan mangal aynı zamanda pikniklerinden de vazgeçilmezlerinden birisi. Ancak ülke genelinde birçok şehirde peş peşe çıkan yangınların ardından Valiliklerden peş peşe kararlar geldi. Peki; mangal yapmak yasak mı?

    MANGAL YAPMAK YASAK MI?

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

    Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:

    "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

    Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

    Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

    Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

        Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

        İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

        Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

        Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

        HANGİ İLLERDE ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI VAR?

        Valilikler tarafından alınan karar doğrultusunda birçok ilde ormanlık alanlara yasak getirildi. Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve İstanbul da bu iller arasında bulunuyor.

        İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

        Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklama ise şu şekilde; "Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır.

        Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca Valilik oluru alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır."

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.

        Çanakkale Valiliği, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği'nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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