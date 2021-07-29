Ne oldu emek sendika diyordunuz devrimciler! CHP yandaşı Cumhuriyet'e tetikçi dayanmıyor: Aykut Küçükkaya istifa etti

Sözde işçi, emekçi ve devrimcinin yanında yer alan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin skandal kararı gazetenin yayın yönetmini Aykut Küçükkaya'nın istifası ile deşifre oldu.
SENDİKALILARI İSTİFAYA ZORLA
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP yandaşı gazetenin tetikçi genel yayın yönetmeni Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kendisine 'sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması' yönünde istekte bulunduğunu açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.