Ne oldu emek sendika diyordunuz devrimciler! CHP yandaşı Cumhuriyet'e tetikçi dayanmıyor: Aykut Küçükkaya istifa etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kendisine 'sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması' yönünde istekte bulunduğunu belirterek, "Gelinen noktada 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' çizgisine geldi" ifadelerini kullandı.