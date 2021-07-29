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    • 30.07.2021 08:38
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    30 Temmuz Türkiye’de yangın çıkan yerler! Yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar son dakika söndürüldü mü?

    Yangın çıkan iller hangileri? Türkiye'de yangın çıkan yerler! Ülkemizin birçok noktasında peş peşe çıkan yangınlara çok sayıda ekip yönlendirildi. Yerleşim yerlerine çıkan yangınlar nedeniyle ekipler seferber oldu. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların tatil bölgelerine yakın çıkması endişe yarattı. Peki; yangın çıkan iller hangileri? Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Yangın çıkan iller hangileri? 29 Temmuz Türkiye’de yangın çıkan yerler!

    Yangın çıkan iller hangileri? Türkiye'nin ciğerleri cayır cayır yanıyor. Birçok bölgede ev ve oteller tehdit altına girerken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor. Yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durulurken yangın çıkan yerler de arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 30 Temmuz yangın çıkan iller hangileri?

    YANGIN ÇIKAN İLLER HANGİLERİ?

    Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

    BAKAN AÇIKLADI: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi. Akseki'nin Kepezbeleni köyünde dün akşam 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'in ölümünün ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

    "Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

    AFAD'DAN AÇIKLAMA

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

    AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

    Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

    Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

    Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirildi.

        BİR YANGIN HABERİ DE KOCAELİ'DEN

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan orman ise havadan görüntülendi.

        Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.

        MUĞLA - MARMARİS

        Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        BODRUM

        Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

            OSMANİYE

            Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

            Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

            Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

            KAYSERİ

            Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

            İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı.

            ADANA - MERSİN

            Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Salbaş mevkisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürüyor.

            Merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çıkan yangın ise ekiplerin yoğun gayretiyle söndürüldü.

            Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde de orman yangını çıktı. Yangınlara bir uçak, bir helikopter, 40 arazöz, 3 dozer ve 160 personelle müdahale ediliyor.

            AYDIN

            Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

            Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

            Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

            Ekipler, yangına müdahale ediyor.
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            Haberler Güncel 30 Temmuz Türkiye’de yangın çıkan yerler! Yangın çıkan iller hangileri? Yangınlar son dakika söndürüldü mü?