ABD'nin skandal yaptırım kararları ve Türkiye'ye boyun eğdirme çabaları, içimizdeki hainleri de bir bir ortaya dökmeye devam ediyor..
Yazarı Ahmet Şık'ın "Gol" yorumuyla sevinç çığlıkları attığı yaptırım tehditlerine Cumhuriyet Gazetesi de kayıtsız kalmadı.
ABD'nin tehditkar yaklaşımlarla Türkiye'ye boyun eğdirmeye, diz çöktürmeye çalıştığı saldırıları, sözde solcu ve emperyalizm karşıtı "gazete" Cumhuriyet, "Trump'ın sabrı taşıyor" şeklinde haberleştirdi.
Her fırsatta Türkiye karşıtlığıyla bilinen sözde solcu gazete, şimdi de hain saldırıların karşısında ABD'nin safına geçti.
Türkiye aleyhine her türlü kampanyanın başı çeken yayın organı Cumhuriyet'e sosyal medyadan da tepki yağdı. Türkiye'nin dik duruşuna karşı ABD'nin yanında yer almayı seçen Cumhuriyet'i vatandaşlar " ABD'nin uşaklığını yapmak nasıl bir solculuk oluyor" şeklindeki eleştirilerle yerden yere vurdular...
Yazarı Ahmet Şık'ın "Gol" yorumuyla sevinç çığlıkları attığı yaptırım tehditlerine Cumhuriyet Gazetesi de kayıtsız kalmadı.
ABD'nin tehditkar yaklaşımlarla Türkiye'ye boyun eğdirmeye, diz çöktürmeye çalıştığı saldırıları, sözde solcu ve emperyalizm karşıtı "gazete" Cumhuriyet, "Trump'ın sabrı taşıyor" şeklinde haberleştirdi.
Her fırsatta Türkiye karşıtlığıyla bilinen sözde solcu gazete, şimdi de hain saldırıların karşısında ABD'nin safına geçti.
Türkiye aleyhine her türlü kampanyanın başı çeken yayın organı Cumhuriyet'e sosyal medyadan da tepki yağdı. Türkiye'nin dik duruşuna karşı ABD'nin yanında yer almayı seçen Cumhuriyet'i vatandaşlar " ABD'nin uşaklığını yapmak nasıl bir solculuk oluyor" şeklindeki eleştirilerle yerden yere vurdular...
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