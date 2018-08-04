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Cumhuriyet "gazetesi": 'ın sabrı taştı

Skandalların gazetesi Cumhuriyet yine bir ihanete imza attı. Son günlerde ile yaşanan gerilimleri ele alan gazete, ikili ilişkilere göndermede bulunarak "'ın sabrı taştı" paylaşımı yaptı

Cumhuriyet gazetesi: Trumpın sabrı taştı
'nin skandal yaptırım kararları ve 'ye boyun eğdirme çabaları, içimizdeki hainleri de bir bir ortaya dökmeye devam ediyor..

Yazarı 'ın "Gol" yorumuyla sevinç çığlıkları attığı yaptırım tehditlerine de kayıtsız kalmadı.



ABD'nin tehditkar yaklaşımlarla Türkiye'ye boyun eğdirmeye, diz çöktürmeye çalıştığı saldırıları, sözde solcu ve emperyalizm karşıtı "gazete" Cumhuriyet, "'ın sabrı taşıyor" şeklinde haberleştirdi.

Her fırsatta Türkiye karşıtlığıyla bilinen sözde solcu gazete, şimdi de hain saldırıların karşısında ABD'nin safına geçti.

Türkiye aleyhine her türlü kampanyanın başı çeken yayın organı Cumhuriyet'e sosyal medyadan da tepki yağdı. Türkiye'nin dik duruşuna karşı ABD'nin yanında yer almayı seçen Cumhuriyet'i vatandaşlar " ABD'nin uşaklığını yapmak nasıl bir solculuk oluyor" şeklindeki eleştirilerle yerden yere vurdular...
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 18:51
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