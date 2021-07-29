1 fidan ne kadar? Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA fidan bağışı kaç lira?

Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA fidan bağışı kaç lira? 1 fidan ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Birçok ilde meydana gelen orman yangınlarının ardından sosyal medyada fidan bağışı kampanyaları gündem oldu. Ülkemizin ciğerleri olarak nitelendirilen ormanların yok edilmesine karşı çıkan vatandaşlar fidan bağışı yapmak istiyor. Peki; 1 fidan ne kadar? TEMA fidan bağışı kaç lira?
FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra Fidan Bağışı seçeneğinden fidan bağışı yapabilirsiniz.
TEMA FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TEMA FİDAN BAĞIŞI KAÇ LİRA?
Tema'da belirlenen fidan bağışında 1 fidan fiyatı 13 TL olarak göze çarpıyor.
TEMA HAKKINDA
TEMA Vakfı'nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve onu korumaktır. Çünkü toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95'inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitatlarımızın dayanıklılık kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörüdür. Toprağımız varsa ormanımız, tarımımız, meralarımız ve hayvancılığımız var. Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerekirken her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona uğruyor. Yaşama ve dolayısıyla toprağa sahip çıkmayı amaç edinmiş TEMA Vakfı'nın varoluş nedeni toprağı korumaktır.
Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.
Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,