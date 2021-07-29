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    • 29.07.2021 22:26
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na orman yangınları için 'geçmiş olsun' telefonu!

    Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu bildirdi.

    Yunanistan'dan 'yangın' telefonu

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na orman yangınları için 'geçmiş olsun' telefonu!