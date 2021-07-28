Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Artan vakalar sonrası Bakan Koca hangi açıklamalarda bulunacak?

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 39,45 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.