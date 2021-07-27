Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2021 20:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2021 20:21
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

    26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
                CHP'li Tanju Özcan'ı kötü bir son bekliyor
                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı