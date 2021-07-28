YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Özel üniversite taban-tavan puanları 2021!

YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? YKS sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler nasıl tercih yapabileceğini araştırıyor. Ancak bazı öğrenciler barajı geçemedi ve barajı geçemeyen öğrenciler ne yapacağını merak ediyor. Peki, YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2021 yılı özel üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.