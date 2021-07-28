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    YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Özel üniversite taban-tavan puanları 2021!

    YKS sınavı barajı geçemeyenler ne yapacak? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırılmaya başlandı. ÖSYM YKS sınav sonuçları son dakika erişime açıldı ve barajı geçemeyen öğrenciler ne yapacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından erişime açılacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Peki, YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    YKS sınavı barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak?

    YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? YKS sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler nasıl tercih yapabileceğini araştırıyor. Ancak bazı öğrenciler barajı geçemedi ve barajı geçemeyen öğrenciler ne yapacağını merak ediyor. Peki, YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    2021 yılı özel üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçlı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.

    2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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        ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DA AÇIKLANDI

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

        KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

        Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

        Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.
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        Haberler Güncel YKS 2021 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? Özel üniversite taban-tavan puanları 2021!