2021 YKS birincisi kim oldu? YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı? YKS tam puan alan kaç kişi?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2021 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS Türkiye birincisinin kim olduğu milyonların gündeminde yer edinmeye başladı. Bu konuda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, YKS birincisi kim oldu? YKS Türkiye birincileri hangi ilden(şehirden) ve okullardan çıktı? YKS kaç kişi tam puan aldı, full yaptı? İşte merak edilenler...

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa."

İşte YKS sınavına dair tüm istatistikler ve bilinmesi gerekenler;