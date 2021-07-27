Özel jet kullanan Meral Akşener tepkiler sonrası tarifeli uçakta poz vererek imaj çalışması yaptı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım." ifadelerini kullandıktan sonra özel jetle seyahat ettiği ortaya çıkmıştı.
ELAZIĞ'DA 'JET' ÖNLEM
Eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından Akşener, Tunceli programı için geldiği Elazığ'da önlemler aldırmış karşılama heyeti ile apronda hatıra fotoğrafı çekilirken, seyahat edilen özel jetin önünde değil de havaalanı binasının önünde poz verilmişti.
Akşener karşılanırken havaalanlarının içine kadar girebilen ulusal ve yerel basın mensupları Elazığ'da aprona sokulmamıştı.
BİTLİS'TE 'TARİFELİ' POZU
Akşener'in "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım." ifadelerini kullanmasının ardından özel jetle seyahat etmesi eleştirilere sebep olmuştu.