Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Taksim Camii'nin ibadete açılması geçmişte caminin yapılamayacağını iddia eden siyasi ve gazetecileri gündeme getirdi.
TAKSİM CAMİİ'NİN YAPILAMAYACAĞINI SAVUNAN SİYASİ VE GAZETECİLER
Sabah'ın aktardığıına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Hürriyet Gazetesi yazarı Tufan Türenç ve Milliyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, Başkan Erdoğan'ın Taksim Camii'ni yapamayacağını iddia etmişlerdi.
İşte o paylaşımlar:
1 Haziran 2013: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar"
29 Mayıs 2013: İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: "Taksim'e cami diye yola çıktılar, Taksim'e AVM diye yola devam diyorlar"