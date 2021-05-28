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    • 29.05.2021 01:26
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    Yalanı gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı 'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken i açıldı

    Siyasiler ve gazeteciler, İYİ Parti Genel Başkanı 'in, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki sözlerini, "Siz Dark izlerken i açıldı... Gördün mü teyze? Erdoğan dediyse yapar... Taksim'e AVM değil, Taksim Cami ve 'nin en güzel Kültür Merkezi yapıldı..." diyerek eleştirdi. Haberin detayları...

    Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken...

    Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Taksim Camii'nin ibadete açılması geçmişte caminin yapılamayacağını iddia eden siyasi ve gazetecileri gündeme getirdi.

    TAKSİM CAMİİ'NİN YAPILAMAYACAĞINI SAVUNAN SİYASİ VE GAZETECİLER

    Sabah'ın aktardığıına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Hürriyet Gazetesi yazarı Tufan Türenç ve Milliyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, Başkan Erdoğan'ın Taksim Camii'ni yapamayacağını iddia etmişlerdi.

    İşte o paylaşımlar:

    1 Haziran 2013: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar"

    29 Mayıs 2013: İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: "Taksim'e cami diye yola çıktılar, Taksim'e AVM diye yola devam diyorlar"

        3 Haziran 2013: Hürriyet Gazetesi yazarı Tufan Türenç: "'Taksim'e cami de, topçu kışlası da yaparım, parkı da kaldırırım, AKM'yi de yıkarım' diyemezler. Halkın istemediği hiçbir şeyi yapamazlar"

        5 Ocak 2016: Milliyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak: "Kamuda cuma namazı tatili... Yakında Taksim'e cami Ayasofya'nın ibadete açılması gündeme getirilir. Döndük mü başa?!"



        ÖZALAN: MERAL AKŞENER'İN BİR TANE DOĞRU TESPİTİ VEYA ÖNGÖRÜSÜ YOK

        Siyasiler ve gazeteciler; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki sözlerini şöyle eleştirdi:

        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "'Ayasofya'yı açamaz' demişti, açıldı. 'Taksim'e cami yapamaz' demişti, yapıldı. Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu"

            AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Salman Baki: "Tweetin zamanlaması manidar. Meral Akşener, Gezi Provokasyonu'nun söylemlerinden birini o dönem dile getirmiş. Lakin cevap er ya da geç verildi. Şimdi bu tweetinden utanır mı acaba?"

            AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur." Recep Tayyip Erdoğan - 1994 Nasip oldu ve bugün hizmete açılıyor. Taksim Camii hayırlı olsun. Aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

            AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Pırıl Özçelik: "Siz Dark izlerken Taksim Camii açıldı:)"

            Öznur Küçüker Sirene: "Netanyahu'yla aynı kefeye koyduğunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı tekrar cami olarak ibadete açtı, Çamlıca Camii'ni inşa ettirdi ve yapamaz dediğiniz Taksim Camii'nin de açılışını yaptı. Peki siz bu ülke için neler yaptınız?"

            Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan: "Size de hayırlı olsun"

            Zeki Bahçe: "Gördün mü teyze? Erdoğan dediyse yapar..."

            Cem Öz: "Yıl 2021 Mücahit Erdoğan sözünü tuttu. Taksim'e AVM değil, Taksim Cami ve Türkiye'nin en güzel Kültür Merkezi yapıldı"

            Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci: "Taksim Camii, Cuma namazında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile ibadete açılıyor... Silmelisiniz Meral Hanım"

            Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda: "Tam 8 yıllık, sirke tadında bir algı..."
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            Haberler Güncel Yalanı gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken Taksim Camii açıldı