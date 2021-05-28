AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Pırıl Özçelik: "Siz Dark izlerken Taksim Camii açıldı:)"

Öznur Küçüker Sirene: "Netanyahu'yla aynı kefeye koyduğunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı tekrar cami olarak ibadete açtı, Çamlıca Camii'ni inşa ettirdi ve yapamaz dediğiniz Taksim Camii'nin de açılışını yaptı. Peki siz bu ülke için neler yaptınız?"

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan: "Size de hayırlı olsun"

Zeki Bahçe: "Gördün mü teyze? Erdoğan dediyse yapar..."

Cem Öz: "Yıl 2021 Mücahit Erdoğan sözünü tuttu. Taksim'e AVM değil, Taksim Cami ve Türkiye'nin en güzel Kültür Merkezi yapıldı"

Gazeteci-Yazar Aslan Değirmenci: "Taksim Camii, Cuma namazında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile ibadete açılıyor... Silmelisiniz Meral Hanım"

Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda: "Tam 8 yıllık, sirke tadında bir algı..."