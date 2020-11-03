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    • 03.11.2020 11:05
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    İYİ Parti'de bir bombası daha! İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak, 'ye methiyeler dizdi, darbe imasında bulundu

    İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı 'nun 'cü olduğunu açıklamış, Özdağ'ın açıklamaları sonrası partideki FETÖ bağlantıları çorap söküğü gibi ortaya çıkmıştı. İP'teki FETÖ bağlantıları deşifre oldukça partideki kriptolardan ses gelmeye devam ediyor. Gazeteci 'in ifşaları sonrası Twitter'dan harekete geçen partililer, Şener'e saldırmaya başladı. Partili saldırganların profillerine derinlemesine inildikçe gibi örgütün tetikçilerine beslenen sempati gün yüzüne çıktı.

    İYİ Parti'de bir FETÖ bombası daha!

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde çok ses getiren flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı 'nun 'cü olduğunu belirtti.



    PARTİDEKİ KRİPTOLAR RAHATSIZ
    Milliyetçilik görüntüsü altında örgütün sözcülüğünü yapanlar, İP'te yaşanan ifşalardan rahatsız oldu. FETÖ'cüleri sosyal medya hesabından deşifre eden gazeteci , "O değil de;İP ile FETÖ arasında bağlantı iddialarına odaklandım bu ara. İP il başkanı Buğra Kavuncu halkındaki FETÖ iddialarını, FETÖ'den tutuklanan dayısı MİT'çi, CIA'cı Enver Altaylı ilişkilerine yoğunlaştım, sizi bilgilendirmek için" paylaşımını yaptı.



    İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ FUAT AVNİ SEMPATİZANI ÇIKTI
    Şener, paylaşımında kendisine saldıran İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak'ın dikkat çeken paylaşımlarına yer verdi. Ocak'ın paylaşımlarında FETÖ tetikçisi 'ye beslediği sempati açıkça görülüyor.

    DARBE İMASI MI?
    İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ocak'ın Twitter paylaşımlarında "2016 zor bir yıl olacak", "O sene bu sene inanın" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.

    15 Temmuz 2016'da FETÖ emperyalist güçleri de arkasına alarak Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştu. İP'li yöneticinin darbe öncesi yaptığı paylaşımlar "darbeden haberi mi vardı?" sorusunu akıllara getirdi.

    İşte İP'li Ocak'ın dikkat çeken paylaşımları:





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