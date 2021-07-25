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    • 25.07.2021 20:45
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    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alibeyköy Barajı'nda kıyıya vuran balıklardan ve sudan numune aldı

    İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerini araştırmak üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı. Haberin detayları...

    Alibeyköy Barajı zehir saçıyor! Harekete geçildi

    İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan barajda, kıyıya vuran çok sayıda ölü balığın nedenini araştırmak için harekete geçildi.

    Müdürlüğe bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinden ekipler, balıklardan ve baraj suyundan numune aldı.

    Tutanak tutulmasının ardından numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

    VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE KARŞI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

    Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi yakınında yer alan barajın kıyısında, çok sayıda balığın telef olduğu ve suların çekildiği gözlenmişti.

    Suların çekilmesiyle atıkların gözle görünür hale geldiği barajın çevresinde oturan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etmişti.

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