İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, partisinin İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu hakkında yaptığı itiraf niteliğinde açıklamaların ardından İYİ Parti ve CHP'nin FETÖ ile olan kirli ilişkileri yeniden tartışma konusu oldu. Millet İttifakı'nın ortağı CHP de sık sık FETÖ ile gündeme gelmişti ve gelmeye devam ediyor. Öyle ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı danışmanın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. İşte FETÖ çocukları İYİ Parti ve CHP'nin kabarık dosyaları.

İYİ PARTİ'DE FETÖ DEPREMİ

Aslında bu İYİ Parti'deki ilk FETÖ tartışması değil. Partinin kurucuları farklı gerekçelerle İYİ Parti ile yollarını ayırdı. Onlardan biri de 2018'de istifa eden Düzce Kurucu İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu'ydu.

Katırcıoğlu da Ümit Özdağ'ınkine benzer iddiaları gündeme getirdi. O da FETÖ tutuklusu Enver Altay'lı gerçeğine dikkat çekti ve Buğra Kavuncu'yu hedef aldı.

İYİ Parti kurucularından Reşat Erdoğan da partide FETÖ taktiklerinin uygulandığını ve İYİ parti yönetiminin Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen küresel güçlerin temsilcilerinden oluştuğunu belirterek istifa etmişti.

CHP'DE FETÖ'CÜLERİ DEŞİFRE EDENLER İHRAÇ EDİLDİ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP de sık sık FETÖ ile gündeme geliyor. Öyle ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlunun altı danışmanın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

Kimi tutulandı, kiminin ise hakkında yakalama kararı çıkartıldı. CHP'deki FETÖ gerçeğini ifşa edenler ise partiden ihraç edildi.

Öte yandan FETÖ'nün 2016 yılımdaki kalleş 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollü darbe" diyenlerin FETÖ'ye karşı bu sinsi tutumları dikkatlerden kaçmıyor.