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    • 25.07.2021 01:52
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    CHP'li Çeşme'de kanalizasyon taştı!

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, taşan kanalizasyona belediye ekipleri müdahale ediyor. Çeşme Belediyesi ekiplerince arıza giderildikten sonra sokaklar dezenfekte edildi. Haberin detayları...

    AA
    DHA
    Çeşme'de kanalizasyon taştı

    Alaçatı Mahallesi'ndeki bir sokakta kanalizasyonun taştığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri taşan kanalizasyonu temizlemek için çalışma başlattı.

    Arızayı gideren ekipler, vidanjörler yardımıyla su tahliyesi yaptı. Onarım çalışmasının ardından, sokaklar temizlenerek dezenfekte edildi.

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşamüstü saatlerinde Alaçatı Mahallesi, 12500. Sokak'ta meydana gelen taşmaya İZSU ve temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından anında müdahale edildi. Arızanın giderilmesinin ardından tüm sokaklarımızı dezenfekte edilerek temizlendi. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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