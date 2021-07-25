Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2021 19:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2021 19:13
    ABONE OL

    Şehitlerimiz Fatih Güney ve Emrah Arslan son yolculuklarına uğurlandı

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK/YGP'nin alçak saldırısı sonrası şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Şehit Fatih Güney'in fotoğrafını özel harekat polisi kız kardeşi Aynur Güney taşıdı.

    AJANSLAR
    Şehitlere veda!

    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına terör örgütü YPG-PKK tarafından yapılan alçak saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan son yolculuklarına uğurlandı.

    Şehit Fatih Güney için ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.

    ŞEHİDİMİZİN FOTOĞRAFINI POLİS KARDEŞİ TAŞIDI
    Şehidin, Erzincan'da Özel Harekat Polisi olarak görev yapan kız kardeşi Aynur Güney, şehidimizin fotoğrafnı taşıdı. Gözyaşı döken anne ve babasının elinden tutarak destek olmaya çalıştı.

    Şehidin naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

    Törene şehidin annesi Emriye, babası Hidayet, kardeşleri Nurgül, Aynur ve Onur Güney'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ile askeri erkan katıldı.

        ŞEHİT İSTİHKAM SÖZLEŞMELİ ER EMRAH ARSLAN SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
        Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

        Şehidin naaşı, Çorakdere Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Osmandere Camisi'ne götürüldü.

        Buradaki cenazede şehidin annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, kardeşleri ile şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Esra Akçay gözyaşı döktü.

        İkindi vakti cenaze namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı şehit Arslan, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

        Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

        Cenazeye şehit Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tatilin son günü dönüş çilesi
        Haberler Güncel Şehitlerimiz Fatih Güney ve Emrah Arslan son yolculuklarına uğurlandı