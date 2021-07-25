Şehitlerimiz Fatih Güney ve Emrah Arslan son yolculuklarına uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına terör örgütü YPG-PKK tarafından yapılan alçak saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Fatih Güney için ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.