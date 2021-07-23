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    • 23.07.2021 19:37
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    Son dakika! İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu | Son depremler

    Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 17.36'da deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde peş peşe açıklamalar geldi. Haberin detayları...

        ABD'nin fonladığı muhalefet medyasına çok sert tepkiler...
        Haberler Güncel Son dakika! İzmir'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu | Son depremler