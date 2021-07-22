İzmir’deki 1 saatte 47 depremin ardından korkutan açıklama! Yeni bir 6,9 büyüklüğünde deprem kapıda!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 04.20'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40.94 kilometre olarak ölçüldü. 23.10 kilometre derinlikte olan depremin ardından, bugün saat 11.49'a kadar en küçüğü 1.6, en büyüğü ise 3.7 büyüklüğünde toplam 47 sarsıntı daha yaşandı.
Bölgede son 1 ayda 284, son 1 haftada 122, depremin meydana geldiğine dikkat çekildi. Peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti.