İzmir’deki 1 saatte 47 depremin ardından korkutan açıklama! Yeni bir 6,9 büyüklüğünde deprem kapıda!

'BU BÖLGE YENİDEN BİR DEPREM ÜRETECEKTİR'

Karaburun'da 4-5 büyüklüğündeki depremlerin önceki depremlerin artçıları olarak devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Karaburun-Midilli arası çok uzun süredir deprem beklediğimiz yerlerden biriydi. 3-4 yıl önce bu bölgede bir deprem oldu ancak bu depremin büyüklüğü beklediğimiz kadar olmadı. Karaburun'un üretmesi gereken deprem, yaklaşık 7- 7.2 büyüklüğünde bir deprem ancak 7'den daha küçük bir deprem üretti. Gerginliğini boşaltamadı. 6.7- 6.8'lik depremler bu bölgedeki gerginliği boşaltmak için yeterli değildir. Bu bölge, yeniden toparlanarak 6.8- 6.9 büyüklüğünde bir depremi üretmeye gebedir. Ne zaman olacağı konusunda herhangi bir bilgi söz konusu değil. Şu anda olan depremler 4'ten küçük ya da 4-5 büyüklüğü arasında olan depremcik düzeyinde depremler. Bu depremler önceki depremlerin artçıları olarak sürecektir. Artçılar 2 yıl, bazen 5 yıl sürebilir. Çok ileride, ne zaman olacağını bilmediğimiz bir zamanda bu bölge yeniden bir deprem üretecektir" dedi.