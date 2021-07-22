Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'ndeki deprem, saat 17.16'da ve 6,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.22 17:16:26 36.4185 27.0268 11.7 -.- 4.5 4.6 AKDENIZ İlksel
2021.07.22 16:47:30 37.2013 26.8277 14.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.22 16:45:47 38.9375 26.0437 6.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.22 16:28:29 38.9832 26.1120 6.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.22 16:28:15 40.8067 29.0100 10.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.07.22 16:22:24 36.3750 27.0465 8.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.22 16:20:58 38.9160 26.1337 5.2 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.22 16:09:24 38.9595 26.0945 1.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.22 15:37:11 38.9215 26.0478 14.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.22 15:24:38 38.9377 26.0225 9.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.22 15:10:41 38.9752 26.0928 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.22 15:08:02 38.9222 26.0328 18.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.22 15:03:48 38.9447 26.0467 15.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.22 15:00:52 38.9733 26.0335 3.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.22 14:59:34 38.9355 26.0467 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel