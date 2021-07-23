Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Tabloyu paylaşan ve aşı çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerini kullandı.

22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU