Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2021 19:56
    ABONE OL

    Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloyu paylaşan ve aşı çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerini kullandı.

    22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
                    ABD'nin fonladığı muhalefet medyasına çok sert tepkiler...
                    Haberler Güncel Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 23 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı